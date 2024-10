MotoGP, Martin fa il vuoto nella Sprint del GP d’Australia. Bagnaia annaspa fuori dal podio (Di sabato 19 ottobre 2024) Jorge Martin completa un sabato perfetto a Phillip Island e, dopo aver firmato una pole position magistrale in qualifica, domina la Sprint del Gran Premio d’Australia 2024, diciassettesimo e quartultimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Vittoria mai realmente in discussione per lo spagnolo del team Pramac, che a questo punto diventa il favorito d’obbligo anche in vista della gara lunga di domani. Martinator ha sfruttato nel migliore dei modi la sua pole position, conservando la prima posizione e imponendo fin da subito un ritmo forsennato alla corsa con l’obiettivo di andare via in fuga solitaria. Missione compiuta per il leader del campionato, che ha fatto il vuoto a suon di giri veloci costruendo un margine di sicurezza decisivo sugli inseguitori. Oasport.it - MotoGP, Martin fa il vuoto nella Sprint del GP d’Australia. Bagnaia annaspa fuori dal podio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Jorgecompleta un sabato perfetto a Phillip Island e, dopo aver firmato una pole position magistrale in qualifica, domina ladel Gran Premio2024, diciassettesimo e quartultimo atto stagionale del Mondiale. Vittoria mai realmente in discussione per lo spagnolo del team Pramac, che a questo punto diventa il favorito d’obbligo anche in vista della gara lunga di domani.ator ha sfruttato nel migliore dei modi la sua pole position, conservando la prima posizione e imponendo fin da subito un ritmo forsennato alla corsa con l’obiettivo di andare via in fuga solitaria. Missione compiuta per il leader del campionato, che ha fatto ila suon di giri veloci costruendo un margine di sicurezza decisivo sugli inseguitori.

Ordine d’arrivo MotoGP - Sprint Race GP Australia 2024 : vince Jorge Martin - quarto Francesco Bagnaia - 8 12. 633 162. 5 14. 556 161. 015 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 21’26. 021 162. 559 8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 15’56. 9 4. 45 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 21’05. 596 161. 520 163. 4 0. 8 20. 850 162. 6 14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 7’11. (Oasport.it)

Classifica Mondiale MotoGP 2024 : Francesco Bagnaia scivola a -16 da Jorge Martin - Daniel Pedrosa (KTM) 7 25. Johann Zarco (Honda) 36 18. La stagione della massima categoria motoristica è scattata sul circuito di Lusail, dove i piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti. Alex Marquez (Aprilia) 124 13. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 139 10. (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Martin domina - Bagnaia a -16 in classifica - -2 minuti: Bagnaia con hard e soft si lancia ora mentre Martin vola con 212 millesimi di record nel T1 che diventano 417 al T2!!!!!!!! -3 minuti: Martin di nuovo record nel T1 per 24 millesimi, diventano 48 al T2, quindi sbaglia nel T3 e abortisce il giro! -4 minuti: di nuovo tutti in azione! Chi sarà in grado di piazzare la pole a Phillip Island? -5 minuti: tutti ai box per il cambio gomme. (Oasport.it)