Milan celebra 125 anni con un murale: i tifosi possono scegliere il design (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I tifosi del Milan hanno l'opportunità di partecipare attivamente alla celebrazione del 125° anniversario del club rossonero, contribuendo alla scelta del design di un murale commemorativo. Questa iniziativa coinvolge la community dei supporter nel processo decisionale, rendendo l'arte un attore centrale nella storia del Milan. Il murale sarà realizzato dal collettivo artistico Orticanoodles, noto per il suo lavoro nell'arte urbana, e si prevede sarà completato nei prossimi mesi. Un progetto rivolto ai tifosi A partire dalle 18 di oggi, i tifosi possono votare tra due proposte di bozzetto, intitolate 'A Team of Devils' e '125. Endless Love'. Questo coinvolgimento attivo dei supporter non solo celebra un traguardo significativo nella storia del Milan, ma rafforza anche il legame tra il club e la sua tifoseria.

