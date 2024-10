Migranti esposto Cinque Stelle a Corte Conti per danno erariale

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (askanews) – “Ho appena ultimato di scrivere e mi accingo a presentare unalladeiper accertare ipotesi di responsabilitàper il trasporto di 16nel centro allestito dal Governo Meloni in Albania con la nave militare Libra”. Lo ha annunciato il capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali della Camera Alfonso Colucci. ” Il trasporto – argomenta il parlamentare M5s- si ritiene costato 250.000/290.000 ?: circa 18.000 ? a migrante in violazione della sentenza delladi Giustizia Europea del 4 ottobre scorso che ha ritenuto che i Paesi di provenienza di quei– l’Egitto e il Bangladesh – non sono “sicuri” e, quindi, che quelle persone avrebbero dovuto essere accolte in Italia e non già in Albania.