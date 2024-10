Maltempo a Bologna: la città colpita da una nuova alluvione (Di sabato 19 ottobre 2024) E' una notte che Bologna e la sua provincia non dimenticheranno mai, quella del 19 ottobre 2024: dopo le fortissime piogge della giornata, è infatti esondata gran parte dei corsi d'acqua della città, allagando gran parte del tessuto urbano. E grossi problemi si sono registrati anche in zona San Lazzaro e parte collinare limitrofa a causa dell'Idice. Bologna città Una vera e propria alluvione che ha colpito soprattutto le zone a ridosso della collina: via San Mamolo, via Putti e via dei Sabbioni sono tra le zone più colpite. Il Ravone è esondato di nuovo, come nel maggio 2023, allagando via Saffi e strade limitrofe, ma questa volta con una conseguenza ancora peggiore: il torrente ha infatti sfondato anche in zona Andrea Costa, allagando completamente la strada, con l'acqua che esce dai portoni dei condomini e cantine e garage completamente sommersi. Ilrestodelcarlino.it - Maltempo a Bologna: la città colpita da una nuova alluvione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) E' una notte chee la sua provincia non dimenticheranno mai, quella del 19 ottobre 2024: dopo le fortissime piogge della giornata, è infatti esondata gran parte dei corsi d'acqua della, allagando gran parte del tessuto urbano. E grossi problemi si sono registrati anche in zona San Lazzaro e parte collinare limitrofa a causa dell'Idice.Una vera e propriache ha colpito soprattutto le zone a ridosso della collina: via San Mamolo, via Putti e via dei Sabbioni sono tra le zone più colpite. Il Ravone è esondato di nuovo, come nel maggio 2023, allagando via Saffi e strade limitrofe, ma questa volta con una conseguenza ancora peggiore: il torrente ha infatti sfondato anche in zona Andrea Costa, allagando completamente la strada, con l'acqua che esce dai portoni dei condomini e cantine e garage completamente sommersi.

Bologna - allagamenti in diverse zone della città. Il sindaco Lepore : «Non uscite in strada e non usate l'auto in nessuna zona» – I video

Su Bologna, la sera del 19 ottobre, continua a piovere. Tramite un'ordinanza, il Comune ha deciso di interdire l'accesso a diverse arterie stradali, come via Saragozza, via Andrea Costa, via San Mamolo e alcuni tratti di via dell'Arcoveggio. Anche la circolazione ferroviaria del nodo bolognese è rallentata.

Maltempo - allagamenti a Bologna : disagi in città - allarme smottamenti

Attorno alle 22 di giovedì sera il Silla ha raggiunto la soglia rossa, mentre il Reno a Vergato e l'Idice a Pizzocalvo hanno raggiunto la soglia arancione. Anche la strada statale 64 Porrettana dalle 20 è stata chiusa dai carabinieri tra Vergato e Porretta a causa di importanti smottamenti. Appennino in sofferenza, disagi anche a Bologna

Bologna - manifestazione contro i danni delle alluvioni : centinaia di cittadini in piazza

La manifestazione è stata quindi l'occasione per ribadire la necessità di politiche più efficaci in tema di prevenzione ai disastri naturali e di gestione delle emergenze. La vicinanza tra cittadini e agricoltori si è manifestata in ogni aspetto della manifestazione, all'unisono nel richiedere giustizia e il riconoscimento delle proprie istanze.