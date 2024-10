LIVE Sinner-Alcaraz 6-5, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: si entra nella fase calda del primo set (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Servizio in kick e diritto lungolinea dell’italiano. A-40 Regalo di Alcaraz, che mette largo il rovescio ad uscire da metà campo. 40-40 Si va ai vantaggio, Sinner patisce la pressione dello spagnolo e mette lungo il diritto. 40-30 Pallonetto di Sinner, contro-pallonetto dello spagnolo, ‘veronica’ in rete dell’italiano. 40-15 In rete il diritto lungolinea dell’iberico. 30-15 Sinner martella di diritto, Alcaraz recupera tutto, poi il n.1 gioca una palla corta vincente con il diritto. 15-15 Punto importante per l’italiano, lungo il diritto dell’arrembante spagnolo. 0-15 Risposta vincente di Alcaraz con il diritto incrociato sulla prima di Sinner. 5-5 Lungo il diritto di Sinner. Quando si tratta di forzare, l’italiano sta sbagliando più dello spagnolo. A-40 Missile al centro e schiaffo al volo dello spagnolo. Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 6-5, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: si entra nella fase calda del primo set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 Servizio in kick e diritto lungolinea dell’italiano. A-40 Regalo di, che mette largo il rovescio ad uscire da metà campo. 40-40 Si va ai vantaggio,patisce la pressione dello spagnolo e mette lungo il diritto. 40-30 Pallonetto di, contro-pallonetto dello spagnolo, ‘veronica’ in rete dell’italiano. 40-15 In rete il diritto lungolinea dell’iberico. 30-15martella di diritto,recupera tutto, poi il n.1 gioca una palla corta vincente con il diritto. 15-15 Punto importante per l’italiano, lungo il diritto dell’arrembante spagnolo. 0-15 Risposta vincente dicon il diritto incrociato sulla prima di. 5-5 Lungo il diritto di. Quando si tratta di forzare, l’italiano sta sbagliando più dello spagnolo. A-40 Missile al centro e schiaffo al volo dello spagnolo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sinner-Alcaraz 5-4 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : l’azzurro reagisce al momento difficile - 1-0 Servizio e diritto lungolinea del n. 1. 20. 40-15 Stavolta è Sinner a prendere l’iniziativa. Trattandosi di un torneo d’esibizione, infine, il risultato odierno non rientrerà tra i precedenti ufficiali, ma Sinner ed Alcaraz si sono affrontati dieci volte sul circuito maggiore, ed il bilancio sorride ad Alcaraz, in vantaggio per 6-4 e, soprattutto, vittorioso in tutti i 3 confronti del ... (Oasport.it)

LIVE Sinner-Alcaraz 4-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : immediato contro-break dello spagnolo - BREAK! Altra seconda di servizio. 21 Sono ancora in corso le dichiarazioni varie da parte di Nadal e Djokovic, dunque slitta l’inizio di Sinner-Alcaraz. 30-15 Lungo il rovescio in corsa dell’italiano. Sinner è risalito bene da una situazione di 0-30. 32 Il tabellone di Sinner è stato molto impegnativo in questo Six Kings Slam: prima ha spazzato via Medvedev, poi ha fatto fatica nel prevalere su ... (Oasport.it)

LIVE Sinner-Alcaraz 4-1 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : arriva il break per il n.1 con delle risposte sontuose - 43 Presentazione molto scenografica, con tante luci ad illuminare il campo ed effetti speciali. Non verranno messi in palio punti per il ranking ATP, trattandosi di un torneo d’esibizione, ma il vincitore odierno porterà a casa una prima moneta da 6 milioni di dollari, circa 5. Si comincia con Sinner in battuta. (Oasport.it)