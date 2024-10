LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Sainz il migliore in Q2, fuori Perez, Piastri estromesso in Q1 (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.11 Escono dai box Sainz, Leclerc, Verstappen e Norris per fare il giro. Due minuti alla fine. 0.10 Hamilton sfortunato: ha trovato la bandiera gialla causata da Colapinto e finisce a 0?533 da Russell. 0.09 Russell al traguardo in 1’32?845, ma attenzione a Hamilton che ha fatto ancora un primo settore sensazionale. 0.08 Hamilton, Russell e Colapinto subito in pista per fare i primi giri cronometrati. 0.07 BANDIERA VERDE! Comincia il Q3 delle qualifiche sprint. 0.06 Q3 che durerà invece otto minuti e i piloti gireranno con gomma soft. 0.04 Ecco la classifica del Q2: 1 Carlos Sainz Ferrari 1:33.274 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.016 3 Lewis Hamilton Mercedes +0.096 4 Charles Leclerc Ferrari +0.118 5 George Russell Mercedes +0.270 6 Lando Norris McLaren +0.292 7 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.514 8 Franco Colapinto Williams +0. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Sainz il migliore in Q2, fuori Perez, Piastri estromesso in Q1 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.11 Escono dai box, Leclerc, Verstappen e Norris per fare il giro. Due minuti alla fine. 0.10 Hamilton sfortunato: ha trovato la bandiera gialla causata da Colapinto e finisce a 0?533 da Russell. 0.09 Russell al traguardo in 1’32?845, ma attenzione a Hamilton che ha fatto ancora un primo settore sensazionale. 0.08 Hamilton, Russell e Colapinto subito in pista per fare i primi giri cronometrati. 0.07 BANDIERA VERDE! Comincia il Q3 delle qualifiche sprint. 0.06 Q3 che durerà invece otto minuti e i piloti gireranno con gomma soft. 0.04 Ecco la classifica del Q2: 1 CarlosFerrari 1:33.274 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.016 3 Lewis Hamilton Mercedes +0.096 4 Charles Leclerc Ferrari +0.118 5 George Russell Mercedes +0.270 6 Lando Norris McLaren +0.292 7 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.514 8 Franco Colapinto Williams +0.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : Ferrari da urlo! 1° Sainz - 2° Leclerc! Alle 23.30 le qualifiche Sprint - 35 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento a più tardi per le qualifiche della Sprint! 20. 19. 253 4 Lando NorrisMcLaren +0. 19. 19. 834 13 Liam Lawson RB +0. Un distacco davvero impressionante per Checo sul giro secco rispetto al compagno di squadra. 05 Segnali positivi per Ferrari: Sainz si migliora in 1’34?717 ed eguaglia la prestazione di Perez (con due ... (Oasport.it)

Diretta F1 Gp Austin oggi : Sainz e Leclerc volano nelle prove libere. Alle 23.30 qualifiche Sprint live - Lo spagnolo ha preceduto di soli 21 millesimi il compagno di squadra, Charles Leclerc, e di 2 decimi il campione del mondo, Max Verstappen (Red Bull). 30 . Nel Gran premio degli Usa tutto è pronto per un nuovo capitolo del duello tra Max Verstappen e Lando Norris: il campione del mondo cerca di difendere la leadership in classifica nonostante una Red Bull in chiara difficoltà , il ... (Sport.quotidiano.net)

GP Singapore - diretta : Norris conduce con oltre 20" su Verstappen e Russell - Leclerc sesto davanti a Sainz - Piastri mette Russell nel mirno mentre Leclerc con le gomme fresche ha raggiunto Sainz, con le hard da 28 giri 41° giro - Norris ha un vantaggio enorme su Verstappen, 22"5, terzo è... (Ilmessaggero.it)