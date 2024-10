LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: inizia la sessione serale (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35 Parte l’azzurra! 18.34 Adesso tocca a Miriam Vece, sesta in qualificazione. L’azzurra fu bronzo a Berlino nel 2020 in questa specialità. 18.33 Prova di buona qualità per l’oceanica che si mette in testa alla gara in 33.247. 18.33 inizia la gara di Clonan. 18.32 Si prepara l’australiana Clonan. 18.31 33.779 il parziale dell’asiatica che piazza il primo riferimento di questa gara. 18.30 Parte la cinese Jiang. 18.30 Ecco la lista di partenza della prima prova di questa serata, i 500 metri da fermo al femminile. 1 261 JIANG Yulu CHN 2 250 CLONAN Kristina AUS3 302 VECE Miriam ITA 4 268 BAYONA PINEDA Martha COL 5 283 FINUCANE Emma GBR 6 285 MARCHANT Katy GBR 7 282 CAPEWELL Sophie GBR 8 249 BURLAKOVA Iana AIN 18.25 Successivamente, andremo ad assistere alle ultime due prove dell’omnium maschile. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: inizia la sessione serale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.35 Parte l’azzurra! 18.34 Adesso tocca a Miriam Vece, sesta in qualificazione. L’azzurra fu bronzo a Berlino nel 2020 in questa specialità. 18.33 Prova di buona qualità per l’oceanica che si mette in testa alla gara in 33.247. 18.33la gara di Clonan. 18.32 Si prepara l’australiana Clonan. 18.31 33.779 il parziale dell’asiatica che piazza il primo riferimento di questa gara. 18.30 Parte la cinese Jiang. 18.30 Ecco la lista di partenza della prima prova di questa serata, i 500 metri da fermo al femminile. 1 261 JIANG Yulu CHN 2 250 CLONAN Kristina AUS3 302 VECE Miriam ITA 4 268 BAYONA PINEDA Martha COL 5 283 FINUCANE Emma GBR 6 285 MARCHANT Katy GBR 7 282 CAPEWELL Sophie GBR 8 249 BURLAKOVA Iana AIN 18.25 Successivamente, andremo ad assistere alle ultime due prove dell’omnium maschile.

