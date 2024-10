Lite fra vicini con martello in due puntate (Di sabato 19 ottobre 2024) Due uscite dell’ambulanza e due interventi – il primo il mattino poco prima delle 9 da parte dei Carabinieri, il secondo intorno alle 14 della Polizia - a cinque ore di distanza nella stessa strada e allo stesso civico – via Tito Vigoni 6 - a Sondrio ieri per una Lite tra vicini abitanti nel medesimo caseggiato che pareva sedata, ma che è andata poi rinfocolandosi. Urla, spintoni, pugni, addirittura un martello è spuntato ed è stato utilizzato per danneggiare vetri e stipiti di un appartamento. A scatenare il litigio sarebbe stata l’iniziativa di ospitare nell’abitazione di una delle due "fazioni" venuta alle mani una persona che invece non sarebbe dovuta stare lì e dava fastidio. Questo ha fatto surriscaldare gli animi mettendo in allarme anche il vicinato, che pure si era già dovuto sorbire nella notte una prima fase, se così la si può definire. Ilgiorno.it - Lite fra vicini con martello in due puntate Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Due uscite dell’ambulanza e due interventi – il primo il mattino poco prima delle 9 da parte dei Carabinieri, il secondo intorno alle 14 della Polizia - a cinque ore di distanza nella stessa strada e allo stesso civico – via Tito Vigoni 6 - a Sondrio ieri per unatraabitanti nel medesimo caseggiato che pareva sedata, ma che è andata poi rinfocolandosi. Urla, spintoni, pugni, addirittura unè spuntato ed è stato utilizzato per danneggiare vetri e stipiti di un appartamento. A scatenare il litigio sarebbe stata l’iniziativa di ospitare nell’abitazione di una delle due "fazioni" venuta alle mani una persona che invece non sarebbe dovuta stare lì e dava fastidio. Questo ha fatto surriscaldare gli animi mettendo in allarme anche il vicinato, che pure si era già dovuto sorbire nella notte una prima fase, se così la si può definire.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Brutta lite tra vicini a Sondrio : intervengono i carabinieri - Mattinata movimentata in via Vigoni a Sondrio: attorno alle 8,45, infatti, è scoppiata una brutta e rumorosa lite tra vicini di casa che ha attirato l'attenzione di altri residenti della zona i quali hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto è dunque intervenuta una pattuglia dei... (Sondriotoday.it)

Lite per le feci del cane - poliziotto picchiato dai vicini : condannati un uomo e suo genero - Una lite condominiale scoppiata per i "bisognini" di un cane trovati lungo la scala condominiale finisce in tribunale. Il giudice monocratico Maria La Scala ha condannato a sei mesi un uomo di 75 anni e il genero di 53 perché avrebbero aggredito a Bonagia un vicino. Si tratta di un poliziotto... (Palermotoday.it)

Furiosa lite in famiglia in provincia di Latina : ferita la donna. Le figlie piccole della coppia soccorse dai vicini - Una mattinata di tensione e violenza ha sconvolto, nei giorni scorsi, un appartamento di Sabaudia, dove una coppia di coniugi ha trasformato un ennesimo litigio in un dramma sfociato in violenza. I vicini sono intervenuti portando le bambine al sicuro nell’appartamento accanto, dove le piccole, sconvolte, hanno continuato a piangere e singhiozzare per ore. (Dayitalianews.com)