Legata ed imbavagliata in casa sua, quindi la rapina. In tre hanno "ripulito" casa sua. Una serata da incubo per una donna residente in zona Belvedere, a Tor San Lorenzo

Una rapina in villa si è verificata a Tor San Lorenzo, nel quartiere Belvedere, noto come Nuova California. Il colpo è avvenuto dopo le nove di sera quando alcuni malviventi hanno fatto saltare l'elettricità di un'abitazione. Nel tentativo di ripristinare la luce, la proprietaria è stata sorpresa da tre individui che l'hanno Legata e imbavagliata. La banda ha svaligiato la villa in pochi minuti prima di darsi alla fuga. Solo dopo essersi liberata, la donna è riuscita a chiedere aiuto ai carabinieri.

Videosorveglianza al vaglio

Le forze dell'ordine stanno attualmente vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i colpevoli. Questo episodio rappresenta il terzo furto simile nella zona Belvedere in meno di un mese, alimentando il senso di preoccupazione tra i residenti.

