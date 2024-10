Le nuove sfide del Terzo Settore in un rapporto di Generali Italia (Di sabato 19 ottobre 2024) VERONA (ITALPRESS) – Il volontariato sempre più “liquido”, la centralità del capitale umano, la sostenibilità economica e la rinnovata partnership con la pubblica amministrazione e con il mondo del profit: sono queste le principali sfide che affronta oggi il Terzo Settore. E’ quanto delinea la seconda edizione del rapporto Terzo Settore 2024 realizzato da Generali Italia sotto il coordinamento di Country Sustainability and Social Responsibility e della Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore. Per rispondere a queste priorità del Paese, Fondazione Cattolica lancia due nuovi bandi del valore di 500 mila euro ciascuno: il primo, “Una Mano a chi sostiene”, è un’iniziativa dedicata ai progetti degli Enti del Terzo Settore ed Enti Non Profit che promuovono inclusione e coesione sociale, generando un impatto sociale e ambientale positivo e misurabile nel tempo. Unlimitednews.it - Le nuove sfide del Terzo Settore in un rapporto di Generali Italia Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) VERONA (ITALPRESS) – Il volontariato sempre più “liquido”, la centralità del capitale umano, la sostenibilità economica e la rinnovata partnership con la pubblica amministrazione e con il mondo del profit: sono queste le principaliche affronta oggi il. E’ quanto delinea la seconda edizione del2024 realizzato dasotto il coordinamento di Country Sustainability and Social Responsibility e della Business Unit Enti Religiosi e. Per rispondere a queste priorità del Paese, Fondazione Cattolica lancia due nuovi bandi del valore di 500 mila euro ciascuno: il primo, “Una Mano a chi sostiene”, è un’iniziativa dedicata ai progetti degli Enti deled Enti Non Profit che promuovono inclusione e coesione sociale, generando un impatto sociale e ambientale positivo e misurabile nel tempo.

