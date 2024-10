L’America’s Cup di vela resta a New Zealand, battuto il team Ineos (Gb) (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (askanews) – L’ America’s Cup di vela resta a New Zealand dopo che ha battuto (per 7 regate a 2) Ineos Britannia nelle acque di Barcellona, in Spagna. Dunque team Emirates New Zealand sfrutta il primo match point e vince anche l’edizione 2024. L’imbarcazione defender della coppa ha conquistato la prima delle due regate di giornata nelle acque di Barcellona battendo Ineos Britannia, per il settimo e decisivo punto: la sfida con l’imbarcazione inglese si è dunque chiusa sul 7-2. Partenza regolare da parte di entrambe le barche, con Britannia più aggressiva di New Zealand. L’imbarcazione inglese si mette davanti, ma sono i defender con un’accelerazione a prendere il comando al primo incrocio sfruttando il diritto di precedenza. L'articolo L’America’s Cup di vela resta a New Zealand, battuto il team Ineos (Gb) proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (askanews) – L’ America’s Cup dia Newdopo che ha(per 7 regate a 2)Britannia nelle acque di Barcellona, in Spagna. DunqueEmirates Newsfrutta il primo match point e vince anche l’edizione 2024. L’imbarcazione defender della coppa ha conquistato la prima delle due regate di giornata nelle acque di Barcellona battendoBritannia, per il settimo e decisivo punto: la sfida con l’imbarcazione inglese si è dunque chiusa sul 7-2. Partenza regolare da parte di entrambe le barche, con Britannia più aggressiva di New. L’imbarcazione inglese si mette davanti, ma sono i defender con un’accelerazione a prendere il comando al primo incrocio sfruttando il diritto di precedenza. L'articoloCup dia Newil(Gb) proviene da Ildenaro.it.

