Investita donna 65enne viene portata d' urgenza in ospedale

Una donna è stata portata d'urgenza in ospedale nella serata di venerdì, in seguito ad un investimento avvenuto nella Bassa. Erano circa le ore 20, quando una 65enne è stata travolta da un veicolo in via Cavamento, a Cerea, con una dinamica al vaglio dei carabinieri. In suo soccorso è

Donna 65enne ruba al supermercato per fame - arrivano i carabinieri : “Paghiamo tutto noi” - A quel punto i carabinieri hanno deciso di pagare loro il conto e di evitare anche la denuncia nei suoi confronti, dopo che anche i vigilanti hanno accettato la proposta. Dunque, è venuto fuori che la 65enne avesse rubato il cibo perché affamata e senza soldi. Il suo auspicio era quello di non essere beccata da nessuno, invece non è stato così perché i vigilanti si sono accorti del furto ... (Caffeinamagazine.it)

Donna uccisa a Gravina - rinviato l'interrogatorio del marito dinanzi al gip. Il 65enne è ricoverato in ospedale - E' stato rinviato l'interrogatorio di Giuseppe Lacarpia, 65enne originario di Gravina fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato da premeditazione della moglie Maria Arcangela Turturo, 60 anni. Lacarpia, atteso questa mattina per l'udienza di convalida del fermo dinanzi al gip, si. (Baritoday.it)

Dà fuoco alla moglie in auto e poi la uccide a mani nude : fermato 65enne. Il racconto della donna alla figlia in ospedale prima di morire - La Procura di Bari ha così emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto, eseguito dagli agenti della squadra mobile di Bari e del locale commissariato, nei confronti del 65enne, che aveva precedenti per delitti contro la persona e contro il patrimonio. 40: la donna, Angela Turturo di 60 anni, era stata soccorsa e trasportata in ospedale. (Ilfattoquotidiano.it)