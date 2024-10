Incidente sull’A1: si ribalta con il tir. Muore camionista di Cercola (Di sabato 19 ottobre 2024) Aveva 47 anni ed era di Cercola, in provincia di Napoli, il camionista morto in un drammatico Incidente avvenuto lungo l’autostrada A1, tra il casello di San Vittore e Caianello. L’uomo si è ribaltato col suo autoarticolato, per cause in corso di accertamento, rimanendo così intrappolato nell’abitacolo. Incidente sull’A1: si ribalta con il tir. Muore L'articolo Incidente sull’A1: si ribalta con il tir. Muore camionista di Cercola Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Incidente sull’A1: si ribalta con il tir. Muore camionista di Cercola Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Aveva 47 anni ed era di, in provincia di Napoli, ilmorto in un drammaticoavvenuto lungo l’autostrada A1, tra il casello di San Vittore e Caianello. L’uomo si èto col suo autoarticolato, per cause in corso di accertamento, rimanendo così intrappolato nell’abitacolo.: sicon il tir.L'articolo: sicon il tir.diTeleclubitalia.

