Inchiesta Curve Milano, la Procura ci vuole vedere chiaro: la novità importante! (Di sabato 19 ottobre 2024) Inchiesta Curve Milano, la Procura ci vuole vedere chiaro: dopo i tesserati tocca agli interrogatori dei dirigenti! La situazione Importante novità per quanto riguarda l'Inchiesta "Doppia Curva", che ha già portato all'arresto di 19 capi ultras tra le tifoserie di Milan e Inter. Come riportato dal quotidiano Tuttosport, dopo gli interrogatori ai tesserti di Inter (Zanetti, Calhanoglu, Inzaghi) e Milan (Calabria), la Procura di Milano ha deciso di proseguire sulla linea delle interrogazioni. Agli inquirenti milanesi, infatti, interessa andare a fondo su possibili rapporti con gli ultras e vogliono, quindi, cercare di colpire le infiltrazioni della malavita (criminalità organizzata in particolare) all'interno delle Curve. E', così, molto probabile che dalla prossima settimana inizieranno anche gli interrogatori ai dirigenti incaricati di mantenere rapporti con gli ultras.

Chi è Daniele Cataldo - l’uomo di fiducia di Lucci fermato nell’inchiesta sulle Curve di Milano - Sono sette gli ultrà milanisti ai quali, a vario titolo, sono contestate due aggressioni tra il 2018 e il 2019 sempre ai danni di Anghinelli e del suo avvocato. . . Questi due, al tempo alleati, avrebbero «sollecitato l’intervento di personaggi intranei alle famiglie platiote di ‘ndrangheta Barbaro-Papalia» con le quali avevano legami. (Open.online)

Inchiesta Curve Milano - Davide Calabria sentito in Procura : rapporti con gli ultras? Ecco il motivo - Inchiesta Curve, Davide Calabria interrogato: dialoghi con gli ultras per il bene del Milan! View this post on Instagram A post shared by dailymilan. Secondo quanto affermato da Calabria, l’appuntamento con i sostenitori delle Curva del Diavolo non è stato l’unico, ma lo scopo sarebbe sempre stato lo stesso: “Incitare la squadra e far tirar fuori gli ... (Dailymilan.it)

Inchiesta curve - pm di Milano Paolo Storari sotto scorta - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Adnkronos) – Paolo Storari, pm della Dda di Milano e uno dei titolari dell'inchiesta che ha permesso di azzerare i vertici delle curve milanesi, è sotto scorta. (Webmagazine24.it)