In città torna la Stradomenica Dal mercato ai musei | ecco cosa fare

(Di sabato 19 ottobre 2024) Domanil’appuntamento con la, iniziativa promossa dal Comune ogni terza domenica del mese. Tanti gli eventi culturali e le aperture straordinarie che caratterizzeranno la giornata. Per l’occasione sarà infatti possibile visitare la mostra "Capitale del disegno" ospitata aiCivici, spazio che accoglie anche "L’urlo creativo" di Ettore Travaglini e "Sotto Assedio" di Abel Zeltman (orario di apertura 10-13/15.30-18.30). Da non perdere il Tour Capitale, per conoscere attraverso una passeggiata della durata di un’ora e mezza, alcuni dei più belli tra i tesori pesaresi: si parte dall’infopoint di Pesaro 2024 (piazza del Popolo, 7) alle ore 10.30 e 16.30. In programma per domani anche le visite guidate alla Sinagoga (orario di apertura 10-13) e il Tour dedicato alla Pesaro Romana, con appuntamento per la partenza alle ore 10.