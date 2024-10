Giulia Manfrini morta trafitta da un pesce spada, l'influencer 36enne colpita al petto mentre fa surf in Indonesia (Di sabato 19 ottobre 2024) Una morte assurda. Giulia Manfrini, surfista e influencer, è deceduta dopo essere stata trafitta da un pesce spada mentre si stava allenando alle isole Mentawai, nell'oceano Pacifico. Ilmessaggero.it - Giulia Manfrini morta trafitta da un pesce spada, l'influencer 36enne colpita al petto mentre fa surf in Indonesia Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Una morte assurda.ista e, è deceduta dopo essere statada unsi stava allenando alle isole Mentawai, nell'oceano Pacifico.

"Inaspettatamente un pesce spada è saltato addosso a Giulia Manfrini e l'ha colpita in pieno petto, secondo le informazioni che abbiamo ricevuto dal capo del sotto distretto di Southwest ... Secondo quanto riporta la stampa locale, la 36enne piemontese Giulia Manfrini, che aveva fondato una agenzia di viaggi, dopo essere stata colpita è stata soccorsa da due persone che erano sul posto.

La notizia è stata confermata da Lahmudin Siregar, responsabile della gestione dei disastri delle isole, che ha spiegato come l'attacco. L'incidente è avvenuto venerdì mattina, quando un pesce spada l'ha colpita al petto.