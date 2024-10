G7 Difesa a NapoliCrosetto apre lavori

G7 Difesa a Napoli,Crosetto apre lavori (Di sabato 19 ottobre 2024) 9.40 Prendono il via questa mattina i lavori del G7 della Difesa a Napoli, nel Palazzo Reale. Presenti tutti i ministri della Difesa dei Paesi membri del G7. Nel Cortile d'onore si è tenuta la cerimonia di saluto con il ministro Crosetto che ha accolto le delegazioni. Partecipano ai lavori della riunione ministeriale anche il segretario generale della Nato, Rutte, e l'Alto Rappresentante per gli Esteri Ue,Borrell. Sul tavolo, la guerra in Ucraina, il Medio Oriente, la situazione in Africa e Indo-Pacifico. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 19 ottobre 2024) 9.40 Prendono il via questa mattina idel G7 dellaa Napoli, nel Palazzo Reale. Presenti tutti i ministri delladei Paesi membri del G7. Nel Cortile d'onore si è tenuta la cerimonia di saluto con il ministro Crosetto che ha accolto le delegazioni. Partecipano aidella riunione ministeriale anche il segretario generale della Nato, Rutte, e l'Alto Rappresentante per gli Esteri Ue,Borrell. Sul tavolo, la guerra in Ucraina, il Medio Oriente, la situazione in Africa e Indo-Pacifico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

G7 Difesa a Napoli : avvio dei lavori al Palazzo Reale con delegazioni internazionali - Facebook WhatsApp Twitter A partire da oggi, Napoli ospita i lavori del G7 Difesa presso il suggestivo Palazzo Reale. Infine, l’Indopacifico si sta affermando come un teatro di crescente importanza geopolitica. Durante i lavori, i delegati si confronteranno su come affrontare le crisi attuali e prevenirne di future, oltre a esplorare possibili modalità di cooperazione in un contesto ... (Gaeta.it)

G7 della Difesa a Napoli - lavori al via tra piazze blindate e il timore del corteo antagonista - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha stamane aperto ufficialmente i lavori del G7 Difesa al Palazzo reale di Napoli: per la prima volta nella storia del "Gruppo dei 7", l'Italia riunisce i Ministri della Difesa. La città è blindata per l'occasione. In campo circa 3mila uomini delle... (Napolitoday.it)

G7 - Crosetto apre ufficialmente i lavori : riuniti a Napoli i ministri della Difesa - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia ... (Webmagazine24.it)