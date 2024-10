G7 della Difesa a Napoli: Focus sull’Indo Pacifico e le Crisi Globali (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’incontro dei ministri della Difesa del G7, attualmente in corso a Napoli, pone l’accento su questioni di sicurezza chiave che vanno oltre la guerra in Ucraina e le tensioni in Medio Oriente. L’incontro rappresenta l’importanza crescente del dialogo strategico all’interno di una macro area, l’Indo Pacifico, che ha assunto un ruolo cruciale nel panorama della sicurezza globale. Il ministro Guido Crosetto ha sottolineato quanto sia fondamentale rafforzare la cooperazione in questa regione, in considerazione delle molteplici sfide attuali. Un incontro storico per il G7 Il G7 della Difesa in corso è unico nel suo genere, in quanto per la prima volta nella storia è stata convocata una riunione ministeriale concentrata esclusivamente su questioni di Difesa. Gaeta.it - G7 della Difesa a Napoli: Focus sull’Indo Pacifico e le Crisi Globali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’incontro dei ministridel G7, attualmente in corso a, pone l’accento su questioni di sicurezza chiave che vanno oltre la guerra in Ucraina e le tensioni in Medio Oriente. L’incontro rappresenta l’importanza crescente del dialogo strategico all’interno di una macro area, l’Indo, che ha assunto un ruolo cruciale nel panoramasicurezza globale. Il ministro Guido Crosetto ha sottolineato quanto sia fondamentale rafforzare la cooperazione in questa regione, in considerazione delle molteplici sfide attuali. Un incontro storico per il G7 Il G7in corso è unico nel suo genere, in quanto per la prima volta nella storia è stata convocata una riunione ministeriale concentrata esclusivamente su questioni di

G7 Difesa a Napoli - il via tra tensioni e polemiche - Dell’esercitazione, però, non è stato dato pubblico avviso. “Napoli – afferma – dichiarata città di pace e di solidarietà, purtroppo è diventata da decenni centro delle strategie belliche Usa e Nato”. L’atmosfera è dunque elettrica. Imponenti, a dir poco, le misure di sicurezza: circa 3000 esponenti di forze dell’ordine impegnati nei servizi di vigilanza e controllo. (Anteprima24.it)

Napoli in alta sicurezza per il G7 della Difesa : oltre 3mila agenti in campo e cortei in arrivo - 000 uomini delle forze dell’ordine è stata disposta per garantire la sicurezza dei partecipanti e per controllare l’area che circonda il Palazzo Reale, dove si svolgerà il vertice. La preparazione e la cooperazione tra le autorità locali e nazionali sarà fondamentale per affrontare le sfide previste in questo importante evento internazionale. (Gaeta.it)

G7 della Difesa - Napoli blindata e tensione per corteo - Diverse le strade chiuse al traffico, mentre alcune limitazioni sono state disposte per bus e metro. Due su tutti: la guerra in Ucraina – a Napoli potrebbe arrivare il ministro ucraino della difesa Rustem Umerov – e la situazione in Medio Oriente, con il mutato scenario dopo l’uccisione del capo di Hamas Yahya Sinwar e le tensioni intorno alla missione Unifil in Libano. (Anteprima24.it)