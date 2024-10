F1 GP Stati Uniti Verstappen | Contento di essere primo mancava da un po’

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Abbiamo avuto una buona giornata“. E’ questo ilcommento di Max, che ha collezionato iltempo nelle qualifiche sprint del Gran Premio degli. “Le qualifiche e le sprint sono sempre molto difficili, perché non sai mai quanto può spingere, ma sonodella giornata di oggi. La macchina ha funzionato abbastanza bene, sonodida un po’“. L’olandese aggiunge: “L’asfalto ha varie caratteristiche: c’è quello vecchio, quello nuovo, ci sono avvallamenti Però è lo stesso per tutti. Gestire tutto sul giro secco è molto difficile. Domani cerchiamo di fare il meglio possibile, ma voglio fare bene nella gara di domenica, lì sono in palio più punti”. F1 GP: “dida un po’” SportFace.