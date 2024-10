Eccellenze viterbesi: tre giovani talenti trionfano nel pattinaggio artistico (Di sabato 19 ottobre 2024) Trionfo della Tuscia al memorial Michele Sica ACSI di pattinaggio artistico, disputato domenica 13 ottobre a Castelnuovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia. Myriam Picone e Giorgia Colella hanno portato a casa due ori e Noemi Gatta un bronzo: un grande successo, dunque, per le tre atlete Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Trionfo della Tuscia al memorial Michele Sica ACSI di, disputato domenica 13 ottobre a Castelnuovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia. Myriam Picone e Giorgia Colella hanno portato a casa due ori e Noemi Gatta un bronzo: un grande successo, dunque, per le tre atlete

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Pattinaggio artistico - Levito leader dopo lo short program a Skate America. In fuga la coppia giapponese Miura/Kihara - Procedendo in ordine cronologico va sicuramente evidenziata l’ottima prestazione del binomio giapponese composto da Riku Miura e Ryuichi Kihara, che ha già prenotato la vittoria finale totalizzando 77. 79 punti (42. 64). 42 TES e 34. 43 punti (34. 05 punti dopo il corto. Ancora in lizza per il podio anche gli ungheresi Maria Pavlova/Alexei Sviatchenko con 65. (Oasport.it)

Pattinaggio artistico - Skate America 2024 al via con il corto delle coppe d’artistico e singolo femminile - 05 locali (le 18. Nella giornata di venerdì quindi si è disputato solamente il programma corto della competizione di coppie di artistico e di quella del singolo femminile. 20 in Italia) con la danza libera. Terzo posto provvisorio invece per i georgiani Anastasiia Metelkina/Luka Berulava, vicecampioni europei lo scorso gennaio dietro ai nostri Beccari/Guarise, che hanno coinvolto il pubblico con ... (Sportface.it)

Pattinaggio artistico : Ilia Malinin a caccia di nuovi record a Skate America 2024 - fari puntati sulle coppie - Fari puntanti poi anche su Bradie Tennell e sulle nipponiche Wakaba Higuchi e Rinka Watanabe. Curiosità poi per il francese Kevin Aymoz, rientrato in gara dopo l’incubo degli Europei, dove non è riuscito a passare il taglio. A condividere la pista con il giovane statunitense ci saranno il nipponico Kao Miura, oltre che l’elegante Dennis Vasiljevs. (Oasport.it)