Daisugi, come fare legna pregiata senza abbattere nemmeno un albero

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sta attualmente tornando di moda un’antica tecnica di potatura giapponese inventata nel Medioevo. Si tratta del, un sistema di silvicoltura che coinvolge i cedri giapponesi ma che potrebbe essere da esempio, dal punto di vista della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente per altre parti del mondo nonostante alcuni svantaggi economici e non solo., cos’è esi pratica, fonte naturalmania.itLa parola giapponesederiva da termini dai(piattaforma) e sugi(cedro) ed indica un’antica tecnica di coltivazione del legno e di potatura che non prevede l’abbattimento degli alberi. Essa si sviluppò nella regione di Kitayama tra il XIV e il XVI secolo.