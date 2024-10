Movieplayer.it - Chuck Berry: in arrivo una serie tv sul padre del Rock 'N' Roll

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) In occasione del 98° compleanno discomparso nel 2017, Morgan Freeman produrrà unasulla vita dell'iconico cantante. In occasione del 98° compleanno dell'iconico cantante, la Revelations Entertainment ha acquisito i diritti sulla storia della sua vita. I responsabili della casa di produzione, Morgan Freeman e Lori McCreary, intendono trasformare la sua storia in unadrammatica che ripercorra gli anni formativi deldelè morto nel 2017. Shailene Woodley sarà Janis Joplin in un nuovo biopic dedicato allastar Le dichiarazioni e gli eventi in onore diè stato più di una leggenda musicale: è stato uno spirito rivoluzionario la cui influenza ha plasmato il corso della musica e