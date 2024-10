Celeste Palmieri, uccisa dall'ex marito che non poteva avvicinarsi dopo la sua denuncia: il braccialetto elettronico della donna non ha suonato (Di sabato 19 ottobre 2024) Le buste della spesa sull'asfalto. Detersivi e alimentari acquistati per preparare il pranzo finiti per terra nel parcheggio di un supermercato a fianco al corpo di Celeste Palmieri, una donna di Ilmessaggero.it - Celeste Palmieri, uccisa dall'ex marito che non poteva avvicinarsi dopo la sua denuncia: il braccialetto elettronico della donna non ha suonato Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Le bustespesa sull'asfalto. Detersivi e alimentari acquistati per preparare il pranzo finiti per terra nel parcheggio di un supermercato a fianco al corpo di, unadi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Celeste Palmieri uccisa a San Severo da Mario Furio - braccialetto elettronico non ha funzionato : il retroscena - L'omicidio di Celeste Palmieri, avvenuto a San Severo, si poteva evitare? Mario Furio indossava un braccialetto, ma non si è attivato. (Notizie.virgilio.it)

Celeste Palmieri uccisa dal marito : «Si stavano separando - lui la perseguitava». Non si era voluta trasferire con i figli in un luogo più sicuro - Femminicidio nel Foggiano. Mario Furio ? agente penitenziario 59enne ? venerdì mattina 18 ottobre ha sparato alla moglie Celeste Palmieri, 56 anni, nel parcheggio di... (Leggo.it)

San Severo - spara all’ex moglie Celeste Palmieri e poi si suicida : tragedia nel parcheggio di un supermercato - Foto in copertina: Today. Una donna di altri tempi”. Era una donna buona, solare. Mi chiedo come mai fosse ancora libero”. L’uomo indossava il braccialetto elettronico ed era stato sottoposto a divieto di avvicinamento. In seguito, ha aggiunto: “Continuamente perseguitata dal marito con il quale era in atto una separazione e che lei aveva denunciato in più occasioni. (Metropolitanmagazine.it)