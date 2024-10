.com - Calcio / Dalla Promozione alla 3° categoria: pioggia battente e campi allagati, rischio rinvio

(Di sabato 19 ottobre 2024) Alcune squadre già in viaggio per raggiungere le sedi delle partite ma in diversi terreni di gioco se lacontinua a cadere incessante difficilmente si giocherà VALLESINA, 19 ottobre 2024 – Si gioca o non si gioca? Molte gare deionati dilettanti, oltre a quelle del settore giovanile (rinviata pochi minuti fa con comunicato della Figc, Castelfrettese – Fermignanese juniores), in programma nel pomeriggio sono aper le precipitazioni, importanti, che dalle prime ore della mattinata stanno abbattendosi sulla zona della provincia di Ancona da Nord, chiuso temporaneamente il tratto autostradale da Marotta a Senigallia, a Sud, dove nella zona bassa di Ancona iniziano ad arrivare notizie digamenti.