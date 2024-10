Ballando con le stelle 2024, stasera su Rai1: anticipazioni della puntata del 19 ottobre (Di sabato 19 ottobre 2024) Ballando con le stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci, torna con una nuova imperdibile puntata in prima serata su Rai1. Scopriamo tutte le anticipazioni della quarta puntata di stasera, sabato 19 ottobre 2024. Ballando con le stelle 2024, la quarta puntata di sabato 19 ottobre su Rai1: ospiti e ballerino per una notte Sabato 19 ottobre 2024 dalle ore 20.35 appuntamento con la quarta puntata di Ballando con le stelle 2024, il dance show campione d’ascolti del sabato sera di Raiuno. Milly Carlucci è pronta ad aprire le danze, affiancata come sempre da Paolo Belli, dopo il boom di ascolti delle prime puntate del programma che si confermano un buon competitor contro il “rivale” Tu si que vales. Superguidatv.it - Ballando con le stelle 2024, stasera su Rai1: anticipazioni della puntata del 19 ottobre Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di sabato 19 ottobre 2024)con le, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci, torna con una nuova imperdibilein prima serata su. Scopriamo tutte lequartadi, sabato 19con le, la quartadi sabato 19su: ospiti e ballerino per una notte Sabato 19dalle ore 20.35 appuntamento con la quartadicon le, il dance show campione d’ascolti del sabato sera di Raiuno. Milly Carlucci è pronta ad aprire le danze, affiancata come sempre da Paolo Belli, dopo il boom di ascolti delle prime puntate del programma che si confermano un buon competitor contro il “rivale” Tu si que vales.

