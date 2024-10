Ilfattoquotidiano.it - Auto elettriche: l’Europa tergiversa, la Cina fa. Se non possiamo recuperare, almeno collaboriamo

(Di sabato 19 ottobre 2024) Chi si occupa di tecnologia sa che il mercato funziona secondo la logica del “chi vince piglia tutto”; non c’è posto per chi arriva secondo. E’ un po’ come la legge della giungla, ma se non funzionasse così useremmo ancora macchine da scrivere meccaniche e viaggeremmo su treni a vapore. Di solito, basta che una nuova tecnologia arrivi al 10% del mercato per capire che per la vecchia non c’è più scampo. Questo sta succedendo con i veicoli elettrici un po’ ovunque nel mondo. In, questa estate, la “China Passenger Car Association” ha annunciato che il numero divendute inha superato quello delleconvenzionali, arrivando al 54%. Non sono tutte“pure”, circa la metà sono modelli ibridi del tipo plug-in. Ma è sufficiente per capire la direzione in cui il mercato cinese sta andando: verso il tutto-elettrico.