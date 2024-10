Andrew Garfield si confida con Elmo e regala un momento struggente: "il dolore è un dono" (Di sabato 19 ottobre 2024) La conversazione emozionante e piena di speranza di Andrew Garfield con Elmo riguardo al dolore e alla perdita di una persona cara, ha suscitato emozioni ai fan. Andrew Garfield ha toccato il cuore del pubblico in un'intervista commovente con Elmo di Sesame Street, parlando apertamente della perdita di sua madre e del significato del dolore. Nel video, condiviso sull'account ufficiale di Elmo su X, l'attore si confida con il pupazzo rosso, rivelando come il ricordo di sua madre continui a essere una fonte di consolazione. Andrew Garfield e la lezione sul dolore e la perdita Garfield, noto per i suoi ruoli in film come The Amazing Spider-Man, ha spiegato a Elmo che la tristezza che si prova quando si perde una persona cara è una testimonianza dell'amore Movieplayer.it - Andrew Garfield si confida con Elmo e regala un momento struggente: "il dolore è un dono" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La conversazione emozionante e piena di speranza diconriguardo ale alla perdita di una persona cara, ha suscitato emozioni ai fan.ha toccato il cuore del pubblico in un'intervista commovente condi Sesame Street, parlando apertamente della perdita di sua madre e del significato del. Nel video, condiviso sull'account ufficiale disu X, l'attore sicon il pupazzo rosso, rivelando come il ricordo di sua madre continui a essere una fonte di consolazione.e la lezione sule la perdita, noto per i suoi ruoli in film come The Amazing Spider-Man, ha spiegato ache la tristezza che si prova quando si perde una persona cara è una testimonianza dell'amore

