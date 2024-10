Weekend da gustare tra passatelli, "balus", Albana Dei, mostra felina e i giochi di "LudiFa" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un fine settimana in cui sono tanti i sapori da gustare: dalle "balus", le castagne della sagra a Chiesuola, ai passatelli in brodo e asciutti della sagra di Savio. Spazio ancora alle degustazioni degli Albana Dei, mentre a Ravenna protagonista nomi importanti della musica italiana come Federico Ravennatoday.it - Weekend da gustare tra passatelli, "balus", Albana Dei, mostra felina e i giochi di "LudiFa" Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un fine settimana in cui sono tanti i sapori da: dalle "", le castagne della sagra a Chiesuola, aiin brodo e asciutti della sagra di Savio. Spazio ancora alle degustazioni degliDei, mentre a Ravenna protagonista nomi importanti della musica italiana come Federico

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nero di seppia: da autodifesa dei cefalopodi alla cucina, gusto e proprietà - ? Ascolta articolo - L’inchiostro prodotto da seppie, polpi e calamari non è solo una difesa naturale contro i predatori, ma anche un ingrediente pregiato nella gastronomia. Oltre al suo utilizzo in c ... (liberoreporter.it)