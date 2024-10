Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 18:15 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Viabilità DEL 18 OTTOBRE 2024 ORE 18.05 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AUTOSTRADA DEL SOLE. PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE NAPOLI A CAUSA DEL SINISTRO DI QUESTO POMERIGGIO CHE HA COINVOLTO DUE CAMION ANCORA CHIUSA LA CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DELLA BARRIERA DI SAN VITTORE. SI CONSIGLIA DI USCIRE A PONTECORVO PER POI RIENTRARE A CAGLIANELLO. IL SINISTRO PROVOCA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STRADA STATALE 430 DELLA VALLE DEL GARIGLIANO TRA LA CASILINA ED IL BIVIO PER L’A1. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 18:15 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)DEL 18 OTTOBREORE 18.05 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALL’AUTOSTRADA DEL SOLE. PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE NAPOLI A CAUSA DEL SINISTRO DI QUESTO POMERIGGIO CHE HA COINVOLTO DUE CAMION ANCORA CHIUSA LA CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DELLA BARRIERA DI SAN VITTORE. SI CONSIGLIA DI USCIRE A PONTECORVO PER POI RIENTRARE A CAGLIANELLO. IL SINISTRO PROVOCA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STRADA STATALE 430 DELLA VALLE DEL GARIGLIANO TRA LA CASILINA ED IL BIVIO PER L’A1.

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 17 : 45 - IL SINISTRO PROVOCA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STRADA STATALE 430 DELLA VALLE DEL GARIGLIANO TRA LA CASILINA ED IL BIVIO PER L’A1. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO CON GLI AGGIORNAMENTI SULL’A1 PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE NAPOLI A CAUSA DEL PRECEDENTE SINISTRO ANCORA CHIUSA LA CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DELLA BARRIERA DI SAN ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 17 : 15 - VIABILITÀ DEL 18 OTTOBRE 2024 ORE 15. L’ALTRO E’ UN TAMPONAMENTO TRA DUE AUTO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI LUNGHEZZA. L’INCREMENTO DELLE CORSE SARA’ POI CONTINUATIVO DAL 23 DI OTTOBRE AL 3 DI NOVEMBRE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 16 : 30 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO CON GLI AGGIORNAMENTI DAL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO DOVE SONO DUE GLI INCIDENTI CHE STANNO CREANDO DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE. CODA DI 1 KM IN DIREZIONE TERAMO E SULL’A24 ROMA TERAMO SEGNALIAMO ANCHE CODE PER LAVORI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA ANCORA AUTOSTRADE 2 KM DI CODE PER ... (Romadailynews.it)