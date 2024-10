Ucraina-Russia, Kim manda 12mila soldati nordcoreani in guerra (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il sostegno di Pyongyang va ben oltre la fornitura di armi La Corea del Nord ha deciso di inviare 12.000 soldati a sostegno della Russia nella guerra in corso da quasi 1000 giorni con l'Ucraina. A rivelare la mossa di Kim Jong-un è l'intelligence sudcoreana, secondo cui Pyongyang avrebbe già iniziato a "spostare le sue Sbircialanotizia.it - Ucraina-Russia, Kim manda 12mila soldati nordcoreani in guerra Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il sostegno di Pyongyang va ben oltre la fornitura di armi La Corea del Nord ha deciso di inviare 12.000a sostegno dellanellain corso da quasi 1000 giorni con l'. A rivelare la mossa di Kim Jong-un è l'intelligence sudcoreana, secondo cui Pyongyang avrebbe già iniziato a "spostare le sue

