Calciomercato.it - Thiago Motta lancia Douglas Luiz: “Reazione fantastica”. Doppio recupero per la Juve

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Vigilia dintus-Lazio, match della settima giornata del campionato di Serie A: le parole in conferenza stampa diTorna il campionato dopo la sosta per le nazionali, con lantus impegnata nella delicata sfida di domani sera all’Allianz Stadium contro la Lazio.– Calciomercato.itè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo della settima giornata di Serie A: “Voglio vedere la prestazione in funzione del risultato. Per giocare bene intendo tante situazioni, ma sempre alla ricerca della vittoria. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra le due fasi, cercheremo di mettere i nostri giocatori nelle migliori condizioni – esordisce il tecnico bianconero – Giocheremo contro un grande avversario, me l’aspettavo così in alto in classifica e hanno un grande allenatore.