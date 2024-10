Sicurezza, arrivano altri 20 telecamere in città (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prosegue la lotta allo sversamento illecito di rifiuti a San Giorgio a Cremano grazie anche all'installazione di altre venti telecamere di videosorveglianza in punti strategici del territorio. Gli ispettori ambientali, durante turni di controllo diurni e notturni, hanno rinvenuto materiale di Napolitoday.it - Sicurezza, arrivano altri 20 telecamere in città Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prosegue la lotta allo sversamento illecito di rifiuti a San Giorgio a Cremano grazie anche all'installazione di altre ventidi videosorveglianza in punti strategici del territorio. Gli ispettori ambientali, durante turni di controllo diurni e notturni, hanno rinvenuto materiale di

