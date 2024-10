Laprimapagina.it - San Severo. Mario Furio ha sparato alla moglie Celeste Palmieri poi si è tolto la vita

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Drammatico omicidio a Sannel Foggiano.hae poi si è ucciso. È successo all’interno del parcheggio dell’Eurospin di via Salvemini a San, in provincia di Foggia., 59 anni, era un ex agente della polizia penitenziaria in pensione.aveva un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico perché più volte era stato denunciato dacon la quale pare fossero separati. La, 56 anni, il primo ottobre aveva incontrato alcuni operatori dei Servizi Sociali di Sanma, come ha spiegato l’assessore alle politiche sociali del comune dell’Alto Tavoliere Bruno Savino, aveva rifiutato la possibilità di trasferirsi in un posto più sicuro con i figli minori.