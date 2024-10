Processo Open Arms: a Palermo la Lega c’è, ma la piazza resta deserta (Di venerdì 18 ottobre 2024) A Palermo la difesa di Matteo Salvini ha assunto i contorni di una messinscena senza spettatori. piazza Politeama, che avrebbe dovuto accogliere una folla di sostenitori, si è presentata desolata: 200 persone a malapena, per lo più parlamentari e ministri della Lega, riuniti per difendere il loro leader dalle accuse di sequestro di persona nel Processo Open Arms. Pochi volti noti, bandiere timide, e slogan che, più che infiammare gli animi, sembravano eco di un’epoca in cui il consenso di Salvini riempiva le piazze davvero. Open Arms, la difesa in aula e l’arringa di Bongiorno Nell’aula bunker del carcere Pagliarelli, a pochi chilometri, si giocava una partita diversa. Giulia Bongiorno, Legale di Salvini, si è prodigata in un’arringa che ha cercato di spostare l’attenzione dal suo assistito alla condotta della nave spagnola Open Arms. Lanotiziagiornale.it - Processo Open Arms: a Palermo la Lega c’è, ma la piazza resta deserta Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ala difesa di Matteo Salvini ha assunto i contorni di una messinscena senza spettatori.Politeama, che avrebbe dovuto accogliere una folla di sostenitori, si è presentata desolata: 200 persone a malapena, per lo più parlamentari e ministri della, riuniti per difendere il loro leader dalle accuse di sequestro di persona nel. Pochi volti noti, bandiere timide, e slogan che, più che infiammare gli animi, sembravano eco di un’epoca in cui il consenso di Salvini riempiva le piazze davvero., la difesa in aula e l’arringa di Bongiorno Nell’aula bunker del carcere Pagliarelli, a pochi chilometri, si giocava una partita diversa. Giulia Bongiorno,le di Salvini, si è prodigata in un’arringa che ha cercato di spostare l’attenzione dal suo assistito alla condotta della nave spagnola

