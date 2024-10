Per la Juventus risuona l’allarme: “È dannoso” (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Juventus si prepara ad affrontare la Lazio, ma intanto risuona l’allarme e c’è una bocciatura eclatante: è un oggetto dannoso La Juventus è pronta a ripartire, anche se Thiago Motta è in piena emergenza. Contro la Lazio la formazione bianconera dovrà fare i conti con numerose assenze. Si parte dai lungo degenti Bremer e Milik, si passa allo squalificato Conceicao, quindi ci sono i forfait annunciati di Koopmeiners, Nico Gonzalez, McKennie e Weah, quindi il dubbio che riguarda Nicolò Fagioli che non si è allenato con il gruppo. Thiago Motta (LaPresse) -Calciomercato.itSituazione complicata che costringerà l’allenatore juventino a inventarsi soluzioni alternative o puntare su chi finora non ha trovato grande spazio nei suoi piani. Il riferimento è anche a Douglas Luiz, autentico oggetto misterioso della formazione di Thiago Motta. Calciomercato.it - Per la Juventus risuona l’allarme: “È dannoso” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lasi prepara ad affrontare la Lazio, ma intantoe c’è una bocciatura eclatante: è un oggettoLaè pronta a ripartire, anche se Thiago Motta è in piena emergenza. Contro la Lazio la formazione bianconera dovrà fare i conti con numerose assenze. Si parte dai lungo degenti Bremer e Milik, si passa allo squalificato Conceicao, quindi ci sono i forfait annunciati di Koopmeiners, Nico Gonzalez, McKennie e Weah, quindi il dubbio che riguarda Nicolò Fagioli che non si è allenato con il gruppo. Thiago Motta (LaPresse) -Calciomercato.itSituazione complicata che costringerà l’allenatore juventino a inventarsi soluzioni alternative o puntare su chi finora non ha trovato grande spazio nei suoi piani. Il riferimento è anche a Douglas Luiz, autentico oggetto misterioso della formazione di Thiago Motta.

