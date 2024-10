Parcheggi rosa, l'estensione dei pass passa da 12 a 18 mesi e ne avranno diritto anche i neo papà (Di venerdì 18 ottobre 2024) La giunta comunale di Rimini ha approvato nell'ultima seduta la nuova regolamentazione per il funzionamento dei ‘Parcheggi rosa’, già introdotti dall’amministrazione comunale sin dal 2009. Al fine di agevolare la mobilità delle donne in stato di gravidanza e dei neo genitori con bambini, sono Riminitoday.it - Parcheggi rosa, l'estensione dei pass passa da 12 a 18 mesi e ne avranno diritto anche i neo papà Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La giunta comunale di Rimini ha approvato nell'ultima seduta la nuova regolamentazione per il funzionamento dei ‘’, già introdotti dall’amministrazione comunale sin dal 2009. Al fine di agevolare la mobilità delle donne in stato di gravidanza e dei neo genitori con bambini, sono

