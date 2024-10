Onoranze funebri sul territorio, sindaco dispone controlli e verifiche (Di venerdì 18 ottobre 2024) Onoranze funebri a Scafati, il sindaco Pasquale Aliberti dispone verifiche - a tutti i responsabili dei settori competenti - del possesso dei requisiti previsti dalla legge come già sollecitato in una precedente nota.I controlli“Non avendo lo scrivente, in qualità di sindaco - scrive Salernotoday.it - Onoranze funebri sul territorio, sindaco dispone controlli e verifiche Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)a Scafati, ilPasquale Aliberti- a tutti i responsabili dei settori competenti - del possesso dei requisiti previsti dalla legge come già sollecitato in una precedente nota.I“Non avendo lo scrivente, in qualità di- scrive

Un nuovo capitolo per le onoranze funebri di Cagliari - La combinazione delle competenze delle due agenzie garantirà un servizio completo e senza soluzione di continuità . Questo mix di tradizione e innovazione si traduce in un servizio funebre che è al contempo rispettoso e all’avanguardia, capace di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più variegata. (Quifinanza.it)

Oder Melis - Onoranze Funebri Salvatore Melis : “Pochi spazi al cimitero di Cagliari - fondamentale un riordino per offrire un servizio dignitoso a defunti e parenti del caro estinto” - Per far fronte alle nuove esigenze, il Comune di Cagliari ha avviato un processo di esumazione e estumulazione delle concessioni scadute. Vista la forte esigenza di spazi, come già avvenuto in altre città , i tempi possono essere ridotti ulteriormente per le estumulazioni che non trovano richieste di prolungamento del loculo. (Liberoquotidiano.it)

Un nuovo capitolo per le onoranze funebri di Cagliari - Il gruppo si distingue per la sua capacità di integrare le nuove tecnologie e metodologie con una tradizione di servizio e dedizione. Supporto emotivo e psicologico: l’Agenzia Funebre Sorrentino continuerà a offrire supporto psicologico e emotivo, integrando le pratiche di Erminio Pani con le sue innovazioni nel campo del supporto al lutto. (Quifinanza.it)