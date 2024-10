Gqitalia.it - Musica e canzoni rilassanti, il meglio condensato in 10 playlist

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ognuno ha i suoi momenti perfetti per lasciarsi distendere e coccolare, come se fosse un massaggio, da, dai suoni soffusi e meditativi dellaambient, dalle atmosfere calde dei beat lo-fi o dai ritmi soffici dell’hip-hop chill e notturno. Oppure da suoni della natura che riproducono ambienti lontani, magari desiderati, che improvvisamente, con airpods o cuffiette alle orecchie, entrano nella nostra stanza. Spotify è ricca diche hanno avuto un boom importante durante la pandemia quando l’attenzione per il benessere mentale è passata anche dalla cura che può offrire la. Il canale Youtube della lo-fi girl, lachill e quel fermo immagine di una studentessa in un ambiente cozy, è diventato l’emblema di un mood perfettamente adattabile alle prime piogge autunnali. Ecco una selezione divisa per generi e stati d’animo.