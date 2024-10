Motomondiale: Gp Australia. I Marquez davanti nelle libere, Bagnaia 5° (Di venerdì 18 ottobre 2024) Soltanto prequalifiche a Phillip Island, le Fp1 sono state annullate per pioggia PHILLIP ISLAND (Australia) - Marc Marquez, in sella alla Ducati Gresini, è stato il più veloce nel corso della Practice di MotoGo del Gran Premio d'Australia, in scena sul circuito di Phillip Island. Il tempo dello spag Ilgiornaleditalia.it - Motomondiale: Gp Australia. I Marquez davanti nelle libere, Bagnaia 5° Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Soltanto prequalifiche a Phillip Island, le Fp1 sono state annullate per pioggia PHILLIP ISLAND () - Marc, in sella alla Ducati Gresini, è stato il più veloce nel corso della Practice di MotoGo del Gran Premio d', in scena sul circuito di Phillip Island. Il tempo dello spag

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Bagnaia si salva nel finale - fratelli Marquez davanti - Bastianini in Q1 - Sessione cancellata! Da capire ora se ci sarà un nuovo programma o se la Moto3 partirà alle 4:15 come stabilito. 4:15 Al momento la pioggia è cessata. 289, quindi Martin a +0. twitter. com/fJBqBQfY2r — MotoGP (@MotoGP) October 17, 2024 1:45 Uno sguardo alle temperature: al momento la temperatura dell’aria è di 18 gradi, il vento supera gli 8 km orari. (Oasport.it)

MotoGP - risultati e classifica pre-qualifiche GP Australia 2024 : Marc Marquez davanti a tutti - Bagnaia 5° alle spalle di Martin - Sorpresa Bezzecchi, Bastianini in Q1 CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP AUSTRALIA MOTOGP 1 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’27. 052 342. Il Motomondiale 2024 ha visto scattare oggi, venerdì 18 ottobre, il fine settimana del GP dell’Australia, con le prequalifiche che si sono disputate sul circuito di Phillip Island, valide per la diciassettesima tappa del calendario di MotoGP. (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Bagnaia quinto con qualche fatica - bene Marquez e Martin - 1:27. -46 minuti: Marquez continua a martellare: 1:29. TUTTI FERMI AI BOX. Resta da capire quale sarà la decisione dei Commissari di gara. -9 minuti: secondo tempo per Marquez, a +0. Alle 1:45 le prove libere 1, alle 6. 09), quindi Bagnaia (+0. Ma il problema è l’acqua in pista, davvero tantissima. (Oasport.it)