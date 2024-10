MotoGP, prove libere GP Australia oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta (Di venerdì 18 ottobre 2024) La MotoGP sbarca sul circuito di Philip Island, per il Gran Premio d’Australia. Si tratta del diciassettesimo appuntamento per il motomondiale, che si avvia verso i titoli di coda della stagione 2024. Mancano infatti solo quattro weekend di gara prima della conclusione del calendario. I ventidue piloti più veloci del mondo scenderanno in pista per la prima volta venerdì 18 ottobre, con la prima sessione di prove libere prevista tra l’01:45 e le 02:30 italiane. Il prequalifiche è invece atteso a partire dalle 06:00, per poi terminare alle 07:00. Infine, l’ultima sessione di prove libere è in programma tra l’01:10 e l’01:40 di sabato 19 ottobre. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, accessibili previo abbonamento. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lasbarca sul circuito di Philip Island, per il Gran Premio d’. Si tratta del diciassettesimo appuntamento per il motomondiale, che si avvia verso i titoli di coda della stagione 2024. Mancano infatti solo quattro weekend di gara prima della conclusione del calendario. I ventidue piloti più veloci del mondo scenderanno in pista per la prima volta venerdì 18 ottobre, con la prima sessione diprevista tra l’01:45 e le 02:30 italiane. Il prequalifiche è invece atteso a partire dalle 06:00, per poi terminare alle 07:00. Infine, l’ultima sessione diè intra l’01:10 e l’01:40 di sabato 19 ottobre. Tutte le sessioni saranno trasmesse insui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport, accessibili previo abbonamento.

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : nella notte le prove libere con Bagnaia e Martin - 00 le pre-qualifiche. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena sul circuito di Phillip Island. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere e delle pre-qualifiche del Gran Premio ... (Oasport.it)

Gp d’Australia di MotoGp - Bagnaia : “Proverò a vincere - ma niente rischi. Ce la giochiamo fino a Valencia” - it è su GOOGLE NEWS. Se la Ducati mi aiuterà? Dall’Igna è stato chiaro, io e Jorge abbiamo lo stesso pacchetto”. Ma sembra che l’asfalto sia buono e migliore dell’anno scorso”. Poi dal punto di vista mentale non si può capire finché non arrivi all’ultimissima parte, quando la pressione aumenta e devi saperla gestire”, ha aggiunto Bagnaia. (Ilfaroonline.it)