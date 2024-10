Medioriente, ucciso il leader di Hamas Sinwar. Netanyahu: “Abbiamo saldato il conto” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con Yayha Sinwar è stato saldato “un conto aperto” il 7 ottobre, giorno del “peggiore massacro contro Israele”. Benjamin Netanyahu si è rivolto così ai suoi cittadini e alla comunità internazionale per celebrare l’uccisione del leader di Hamas avvenuta durante un’operazione dell’Idf nella Striscia di Gaza, probabilmente nella zona di Rafah. Forse l’eliminazione più causale dopo quelle del suo predecessore alla guida politica del gruppo, Ismail Haniyeh, e del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Le truppe israeliane avrebbero, infatti, attaccato un edificio dopo aver avvisato un gruppo di miliziani che si rifugiavano all’interno e, solo successivamente, individuato il corpo di un uomo che somigliava a Sinwar. La conferma è arrivata dai test effettuati, in particolare quelli sull’arcata dentale: l’inafferrabile capo di Hamas, che da settimane aveva fatto perdere le sue tracce è morto. Lapresse.it - Medioriente, ucciso il leader di Hamas Sinwar. Netanyahu: “Abbiamo saldato il conto” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con Yayhaè stato“unaperto” il 7 ottobre, giorno del “peggiore massacro contro Israele”. Benjaminsi è rivolto così ai suoi cittadini e alla comunità internazionale per celebrare l’uccisione deldiavvenuta durante un’operazione dell’Idf nella Striscia di Gaza, probabilmente nella zona di Rafah. Forse l’eliminazione più causale dopo quelle del suo predecessore alla guida politica del gruppo, Ismail Haniyeh, e deldi Hezbollah, Hassan Nasrallah. Le truppe israeliane avrebbero, infatti, attaccato un edificio dopo aver avvisato un gruppo di miliziani che si rifugiavano all’interno e, solo successivamente, individuato il corpo di un uomo che somigliava a. La conferma è arrivata dai test effettuati, in particolare quelli sull’arcata dentale: l’inafferrabile capo di, che da settimane aveva fatto perdere le sue tracce è morto.

