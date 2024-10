Maltempo, allagamenti nel Vicentino e nel Pordenonese. Bacchiglione a livello di guardia e pericolo smottamenti (Di venerdì 18 ottobre 2024) VICENZA - A Vicenza rimane alta l'allerta a causa dell'ondata di Maltempo che ha portato al progressivo innalzamento dei fiumi che attraversano il centro storico. A metà mattinata Ilgazzettino.it - Maltempo, allagamenti nel Vicentino e nel Pordenonese. Bacchiglione a livello di guardia e pericolo smottamenti Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) VICENZA - A Vicenza rimane alta l'allerta a causa dell'ondata diche ha portato al progressivo innalzamento dei fiumi che attraversano il centro storico. A metà mattinata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - Bacchiglione a livello di guardia : allagamenti in tutta Vicenza e pericolo smottamenti - VICENZA - A Vicenza rimane alta l'allerta a causa dell'ondata di maltempo che ha portato al progressivo innalzamento dei fiumi che attraversano il centro storico. A metà mattinata... (Ilgazzettino.it)

Maltempo - esondazioni e allagamenti. Ancora allerte : sabato è rossa in Emilia-Romagna - Riguarda le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Resta alto il livello di allerta tra Toscana, Veneto ed Emilia Romagna (VIDEO). La Protezione civile per la giornata di venerdì ha diramato un'allerta arancione su zone di Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e gialla in 16 regioni (LE PREVISIONI METEO). (Tg24.sky.it)

Maltempo - allagamenti a Bologna : disagi in città - allarme smottamenti - Preoccupano i fiumi. A Vergato grandi disagi sono stati segnalati alla caserma del locale distaccamento dei vigili del fuoco, molti allagamenti nella frazione Berzantina di Castel di Casio che è finita completamente sott’acqua. Disagi anche in piazza a Porretta Terme ed a Granaglione, a Gaggio Montano, dove risultano diversi allagati. (Thesocialpost.it)