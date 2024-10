“Liam Payne è morto per una crisi psicotica per abuso di droghe”: parlano i testimoni dell’hotel dove il cantante si è buttato dal terzo piano (Di venerdì 18 ottobre 2024) piano piano si stanno ricostruendo gli ultimi istanti di vita di Liam Payne, a cominciare dai sei minuti che hanno preceduto il suo decesso. Prima la chiamata alla polizia del direttore del boutique hotel Casa Sur, Esteban Grassi, dicendo che un ospite aveva “distrutto” la stanza in cui alloggiava: “Ha esagerato con la droga e l’alcol. Abbiamo paura che metta a rischio la sua vita“. Tre minuti dopo Josefina, impiegata in un ufficio adiacente all’hotel, dichiara di avere ascoltato una sirena e di essere “scesa per vedere cosa stava succedendo”. Lì, continua la testimone, “una collega ha parlato con una massaggiatrice dell’hotel che le ha detto che c’era un uomo molto violento, sotto l’effetto di droghe e nel mezzo di una crisi psicotica. Poi sono passati alcuni minuti e abbiamo visto una tenda rossa nel cortile interno dell’hotel”. Ilfattoquotidiano.it - “Liam Payne è morto per una crisi psicotica per abuso di droghe”: parlano i testimoni dell’hotel dove il cantante si è buttato dal terzo piano Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)si stanno ricostruendo gli ultimi istanti di vita di, a cominciare dai sei minuti che hanno preceduto il suo decesso. Prima la chiamata alla polizia del direttore del boutique hotel Casa Sur, Esteban Grassi, dicendo che un ospite aveva “distrutto” la stanza in cui alloggiava: “Ha esagerato con la droga e l’alcol. Abbiamo paura che metta a rischio la sua vita“. Tre minuti dopo Josefina, impiegata in un ufficio adiacente all’hotel, dichiara di avere ascoltato una sirena e di essere “scesa per vedere cosa stava succedendo”. Lì, continua la testimone, “una collega ha parlato con una massaggiatriceche le ha detto che c’era un uomo molto violento, sotto l’effetto die nel mezzo di una. Poi sono passati alcuni minuti e abbiamo visto una tenda rossa nel cortile interno”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne - gli agenti di polizia argentini : “Non è stato un incidente”. Ecco cosa sarebbe accaduto la notte in cui il cantante ha perso la vita - . Alcuni esperti dicono che se fosse stato un incidente forse sarebbe potuto sopravvivere, certo, con gravi ferite, ma avrebbe provato a coprirsi. Sin da subito le cause della morte del giovane non sono state chiare, in quanto potrebbe essersi trattato sia di un fatale incidente che di un gesto volontario. (Isaechia.it)

Morte Liam Payne - l’addio degli One Direction. Harry Styles : “Mi mancherà” - Ora, nei giorni del dolore, sono tanti gli interrogativi che si stagliano intorno a questa morte così assurda. E, anche per i suoi One Direction, è arrivato il momento di fare i conti con una realtà inaccettabile. Ci mancherà tantissimo. Per andarsene così, precipitando dal terzo piano di un albergo nel quartiere di Palermo a Buenos Aires. (Dilei.it)

Liam Payne - Harry Styles ha il cuore spezzato per la morte dell'amico : "Mi mancherà sempre" - La reazione di Harry Styles alla morte dell'ex compagno dei One Direction Liam Payne non si è fatta attendere. Il cantante trentunenne sarebbe deceduto in seguito alle ferite riportate dopo essere caduto dalla finestra della sua camera d'hotel in Argentina il il 16 ottobre. "La sua gioia più grande era rendere felici le altre persone, ed è stato un onore essere al suo fianco mentre lo faceva. (Movieplayer.it)