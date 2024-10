Quotidiano.net - ’Labbro leporino’. Quando operare?

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Patologia relativamente rara, la labiopalatoschisi in Italia colpisce circa un bambino su mille. Di questi, nel 2023, il 65% è stato trattato in uno dei centri Smile House Fondazione ETS, che ha un ruolo cruciale nel trattamento delle malformazioni cranio-maxillo-facciali, puntando su un modello che, agendo a supporto del servizio sanitario nazionale, mette al centro il paziente e la sua famiglia. "Il nostro approccio – spiega il Domenico Scopelliti (nella foto), chirurgo maxillo-facciale, Vicepresidente Smile House Fondazione ETS – è un percorso lungo vent’anni, dalla diagnosi prenatale alla fine dello sviluppo, creato non per protocolli ma con la massima personalizzazione.