Kate Cassidy rompe il silenzio dopo la morte del fidanzato Liam Payne: “Sono smarrita, continuerò ad amarti” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con una storia pubblicata su Instagram, Kate Cassidy ha rotto il silenzio dopo la morte del fidanzato Liam Payne: "Sono completamente smarrita. continuerò ad amarti per il resto della mia vita". ll cantante, ex membro degli One Direction, è morto a 31 anni precipitando dalla sua camera d'albergo in Argentina. Fanpage.it - Kate Cassidy rompe il silenzio dopo la morte del fidanzato Liam Payne: “Sono smarrita, continuerò ad amarti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con una storia pubblicata su Instagram,ha rotto illadel: "Sono completamentead amarti per il resto della mia vita". ll cantante, ex membro degli One Direction, è morto a 31 anni precipitando dalla sua camera d'albergo in Argentina.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kate Cassidy - la fidanzata di Liam rompe il silenzio - Liam Payne è volato in Argentina insieme alla sua fidanzata Kate Cassidy, i due hanno passato questa vacanza insieme ed hanno anche assistito al concerto di Niall Horan. Niente degli ultimi giorni mi è sembrato reale. Liam Payne’s girlfriend, Kate Cassidy, shared a message to her Instagram story. (Biccy.it)

Chi è Kate Cassidy - fidanzata di Liam Payne - In seguito ha ammesso di essersi sentita sollevata quando è tornata a casa. Il 14 ottobre, Kate ha rivelato sul suo TikTok di essere tornata a Miami, mentre Liam era rimasto a Buenos Aires. ” Dovevamo restare lì per cinque giorni, ma sono diventate due settimane. . Con lei l’ex volto dei One Direction aveva compiuto i passi recenti più importanti, dal primo red carpet insieme alla prima del film ... (Metropolitanmagazine.it)

La vita privata di Liam Payne : l’amore per il figlio Bear Grey e per la fidanzata Kate Cassidy - Liam Payne è morto a 31 anni. Il cantante lascia il figlio Bear Grey, avuto dalla sua ex compagna Cheryl Cole, e la sua attuale fidanzata Kate Cassidy, con cui ha trascorso le sue ultime ore.Continua a leggere . (Fanpage.it)