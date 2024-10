Fine vita, due nuove richieste all'Ulss di Treviso: «Verranno valutate» (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'Ulss 2 Marca Trevigiana starebbe valutando due nuove richieste di suicidio assistito arrivate da pazienti con gravi malattie degenerative. In provincia di Treviso, a luglio 2023, una 78enne malata terminale era riuscita a ottenere per la prima volta in Veneto il via libera al Fine Trevisotoday.it - Fine vita, due nuove richieste all'Ulss di Treviso: «Verranno valutate» Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'2 Marca Trevigiana starebbe valutando duedi suicidio assistito arrivate da pazienti con gravi malattie degenerative. In provincia di, a luglio 2023, una 78enne malata terminale era riuscita a ottenere per la prima volta in Veneto il via libera al

