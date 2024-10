Festa del Cinema di Roma, i Manetti Bros e la favola Palmese: «Diamo un calcio agli eccessi del business» (Di venerdì 18 ottobre 2024) «La nostra intenzione era quella non solo di parlare con chi ama il calcio, ma anche con chi lo odia». I Manetti Bros. dopo la trilogia di ?Diabolik? tornano dietro la Leggo.it - Festa del Cinema di Roma, i Manetti Bros e la favola Palmese: «Diamo un calcio agli eccessi del business» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) «La nostra intenzione era quella non solo di parlare con chi ama il, ma anche con chi lo odia». I. dopo la trilogia di ?Diabolik? tornano dietro la

Festa Cinema Roma - Manetti Bros dirigono Rocco Papaleo in “Us Palmese” - Alla Festa di Roma una storia di calcio ma anche di valori del sud. I Manetti Bros dirigono Rocco Papaleo in “Us Palmese”. Servizio di Fabio Falzone The post Festa Cinema Roma, Manetti Bros dirigono Rocco Papaleo in “Us Palmese” first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

VIDEO | Festa del cinema di Roma - i Manetti bros di prendono il red carpet con “U. S. Palmese” - Una favola calcistica, che trasforma Palmi, un paesino della Calabria, nel teatro perfetto dove “è il sud ha dare riscatto ad un francese”. La "favola calcistica" dei Manetti Bros alla Festa del Cinema. Papaleo: "Fiero di aver interpretato un meridionale che sogna alla grande" Marco e... (Romatoday.it)

U.S. Palmese - recensione : il calcio secondo i Manetti Bros in un film spassionatamente home-made - Palmese dei Manetti Bros è la risposta diretta alla (loro) versione cinematografica di Diabolik. U. S. S. Ovvero, è qualcosa di estremamente lontano sia dalla tanto discussa trilogia, sia dalla loro riconoscibile poetica. U. Anzi, più luce, più emotività, più respiro. Palmese è una risposta, aggiungiamo noi, probabilmente comprensibile: dopo la fatica di adattare un personaggio complicato come ... (Movieplayer.it)