Superguidatv.it - Endless Love, replica puntate serali 17 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Triplo appuntamento stasera – giovedì 17– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi 256, 257 e 258 in. Kemal è riuscito ad introdursi in casa di Emir e a salutare Nihan. Nel frattempo, ha sottratto di nascosto un capello di Deniz per sottoporlo a un’analisi del DNA. Nihan si è recata in una località segreta, portando con sé sua figlia. Emir, stufo della lontananza forzata, decide di raggiungere la moglie e la bambina. Asu, insieme a suo marito Kemal, è diventata la principale azionista della Kozcuoglu Holding e reclama il diritto ad un ufficio tutto per sé.