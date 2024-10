Emergenza maltempo: allagamenti e frane in Toscana, Liguria ed Emilia Romagna (Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - Sono ore difficili, ancora una volta, in molte regioni italiane flagellate dal maltempo. Le forti piogge e i venti sostenuti hanno causato allagamenti e frane moltiplicando disagi e problemi per la popolazione. La Toscana, nella notte e nella mattinata di oggi, è tra le più coinvolte. Sono state numerose le chiamate e i successivi interventi dei Vigili del Fuoco. Le zone più critiche sono quelle di Siena e provincia, con il capoluogo completamente allagato e la stazione ferroviaria che, per diverse ore, è rimasta inagibile. Inondazioni e smottamenti sono stati registrati anche a Poggibonsi, dove l'Elsa è sotto stretto monitoraggio. Danni anche più a sud, nella provincia di Livorno, in particolare a Campiglia Marittima, nella frazione di Venturina, e nei comuni di Suvereto e Castagneto Carducci, con le strade si sono trasformate in fiumi. Agi.it - Emergenza maltempo: allagamenti e frane in Toscana, Liguria ed Emilia Romagna Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - Sono ore difficili, ancora una volta, in molte regioni italiane flagellate dal. Le forti piogge e i venti sostenuti hanno causatomoltiplicando disagi e problemi per la popolazione. La, nella notte e nella mattinata di oggi, è tra le più coinvolte. Sono state numerose le chiamate e i successivi interventi dei Vigili del Fuoco. Le zone più critiche sono quelle di Siena e provincia, con il capoluogo completamente allagato e la stazione ferroviaria che, per diverse ore, è rimasta inagibile. Inondazioni e smottamenti sono stati registrati anche a Poggibonsi, dove l'Elsa è sotto stretto monitoraggio. Danni anche più a sud, nella provincia di Livorno, in particolare a Campiglia Marittima, nella frazione di Venturina, e nei comuni di Suvereto e Castagneto Carducci, con le strade si sono trasformate in fiumi.

Allarme maltempo su tutta Italia : fiumi in piena - allagamenti e gravi criticità - Ecco la situazione aggiornata nelle principali zone interessate. Piemonte. Da questa mattina, i fiumi Reno e Idice hanno superato le soglie di pericolo a causa delle forti piogge notturne. In particolare, l'Emilia, il Piemonte e la Liguria sono tra le aree maggiormente colpite, con fiumi in piena e criticità idro-geologiche in continuo aggravamento.

Maltempo in Toscana - danni e allagamenti a Campiglia Marittima e Suvereto : evacuata una casa di cura. Strade come fiumi, persone evacuate, numerose chiamate ai vigili del fuoco e viabilità , in alcuni tratti, compromessa. Questa la situazione che da ieri, giovedì 17 ottobre, stanno vivendo gli abitanti di Campiglia Marittima e Suvereto, comuni in...

Emergenza maltempo in Toscana : vigili del fuoco in azione tra allagamenti e evacuazioni - Le previsioni indicano la possibilità di nuove precipitazioni nei prossimi giorni, il che ha spinto le autorità a mantenere alta l'attenzione. La resilienza della comunità sarà messa alla prova nei prossimi giorni, ma le risorse e le competenze locali offrono un importante sostegno per affrontare la situazione con coscienza e responsabilità.