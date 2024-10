Elezioni regionali, i candidati di Fratelli d'Italia in Piazza Saffi sabato mattina (Di venerdì 18 ottobre 2024) Entra nel vivo la campagna elettorale di Fratelli d'Italia in vista della chiamata alle urne per il rinnovo del consiglio regionale. sabato dalle 10 alle 13 sarà allestito un banchetto del partito di Giorgia Meloni in Piazza Saffi in cui i cittadini potranno incontrare tutti i candidati del Forlitoday.it - Elezioni regionali, i candidati di Fratelli d'Italia in Piazza Saffi sabato mattina Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Entra nel vivo la campagna elettorale did'in vista della chiamata alle urne per il rinnovo del consiglio regionale.dalle 10 alle 13 sarà allestito un banchetto del partito di Giorgia Meloni inin cui i cittadini potranno incontrare tutti idel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Daspo Willy" per i due fratelli che hanno picchiato gli agenti della municipale in piazza Addamo - Il questore Giuseppe Bellassai ha disposto il cosiddetto "Daspo Willy" nei confronti dei due fratelli catanesi, rispettivamente di 33 e 37 anni, che lo scorso giovedì hanno aggredito gli agenti della polizia locale e due ristoratori nella centralissima piazzetta Addamo, al termine di una lite... (Cataniatoday.it)

Piazzano una scommessa da 1500 euro e non pagano : sconto di pena per due fratelli napoletani - G. e R. , erano state portate a processo con l’accusa di rapina impropria pluriaggravata e condannate rispettivamente ad anni 9 e mesi 8 di reclusione e ad anni 7 e mesi 3 di reclusione dal Gup di Teramo con il rito di abbreviato. . . . Due persone, R. L. Il fatto è stato commesso in una sala scommesse. (Napolitoday.it)

Voghera - rissa in piazza Duomo : due fratelli feriti con cocci di bottiglia - Con l'ambulanza in codice giallo sono stati trasportati al Policlinico San Matteo di Pavia due fratelli, di 29 e 31 anni, originari sell'Ecuador, non in pericolo di vita, ma rimasti feriti in diverse parti del corpo, pare con cocci di bottiglia. Nella rissa sarebbero stati usati come armi anche dei cocci di bottiglia, con i quali sarebbero appunto stati feriti i due fratelli, nonostante i divieti ... (Ilgiorno.it)